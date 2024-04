Vahur Luhtsalu ⟩ Kui soodne on tuumaenergia ja milline on meie plaan B?

Kui Eesti on maailmas oma keskmiste elektrihindade poolest praeguste andmete põhjal esimese kuueteistkümne seas, siis ka meie kõrgeid elektrihindu edestavad meist suuremad ja pikaajaliste traditsioonidega tuumaenergiat tootvad riigid, nagu Holland, Šveits, Tšehhi, Belgia ja Suurbritannia, kus tuumaenergia osakaal kogu riigi elektritootmisest varieerub vahemikus umbes kolmest (Holland) kuni 46 protsendini (Belgia). Kui tuumaenergia on odavaim elektritootmisviis, nagu kõlab tuumaenergia pooldajate üks olulisemaid narratiive, siis kuidas põhjendada seda olukorda?

Teisalt – elektrihindade globaalse pingerea odavamas otsas on meist taaskord palju suuremad riigid, nagu Ukraina, Pakistan, Venemaa, Valgevene, Hiina, India ja Araabia Ühendemiraadid, tuumaenergia osakaaluga kogu riigi elektritootmisest vahemikus umbes kolmest (India) kuni 55 protsendini (Ukraina), kus keskmine elektrienergia kilovatt-tunni hind on Eestiga võrreldes neli kuni kaheksa korda odavam. Kindlasti on ülaltoodud vastandlikele näidetele seletusi rohkem kui üks, kuid on selge, et tuumaenergia ja sellest saadava elektri odavusele automaatselt võrdusmärki vahele panna ei saa.