Olav Kreen ⟩ Kui looduse kaitsjad koondaksid read ja tooksid põllu äärde hanekarjused, oleksime kõik rahul

Nii ornitoloogiaühing kui ka MTÜ Hoiame Loodust esindajad on pakkunud lahendusi põlde ründavate lindude peletamiseks, aga need ei tööta, kuna ei arvesta looduses toimuvate tervikmõjuritega. Tänapäeva inimesel on üldse vähe kokkupuutekohti loodusega, seepärast võtan pisut aega ja mõtisklen meie ümber toimuva üle.