JUHTKIRI ⟩ Eestil on igat inimest vaja, mis on meie valik?

Ja kohus on otsustanud, et kolm aastat tagasi tuvastatud puuduv töövõime saadi ülehindamise teel ja inimese praegune seisund ei anna alust samasuguseks hinnanguks.

Arusaadavalt tundub selline otsus inimesele ebaõiglane. Riik tahaks justkui öelda, et varem ravimatu närvikahjustuse tõttu töövõimetuks tunnistatud inimene on vahepeal imeväel terveks saanud. Muidugi tekitab see kahtluse, et riik soovib puudega inimeste arvelt raha kokku hoida.

Kõigil on õigus nii arvata, kuid see ei tähenda, et nii ongi.

Meil ei ole mingit põhjust kahtlustada Eesti arste arstivande rikkumises ja alatus sobingus, et puudega inimestelt nende toetus ära võtta. Veel kord, demokraatlikus riigis mõistab õigust kohus ja ka kohtuotsuse saab edasi kaevata.

Kuni kohtuveskid jahvatavad, võib arutleda selle üle, missugune võiks üldse olla puudega inimestesse suhtumine riigis, nagu me kõik tahaksime, et meie riik oleks – ideaalses riigis.

Alustada tuleks sellest, et puudega inimeste lood on erinevad. Kui ühtedele ei meeldi, et töövõimet hinnatakse inimesega silmast silma kohtumata, siis teistele – näiteks liikumis- või nägemispuudega inimestele – ei meeldi see, et neid sunnitakse hindamiseks arsti juurde minema.

Kohe tekib küsimus, miks peab üldse puudega inimeste töövõimet teatud aja tagant uuesti hindama. On ju olemas ravimatud puuded, mis ei saa lihtsalt niisama ära kaduda.