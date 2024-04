Aimar Altosaar ⟩ Linnapoodide aeg hakkab läbi saama

Kaotanud lootuse saada taaskord valitsusjuhiks, võttis Edgar Savisaar sajandi alguses talle omase energilisuse ja mastaapsusega ette luua Tallinna oma alternatiivne maailm. Intensiivselt hakati kohe looma munitsipaalpolitseid kui loodava linnriigi kaitseväge, kuid seaduseandja ei lubanud seda relvastada ning nii sai mupost mundreid kandev linna heakorda valvav ja piletijäneseid jahtiv ametkond. Loomulikult ei saa üks riik olla ilma pangata ning nii sündis linnapank, millega jändasid ka mõned päris panganduseski tuntud tegelased. Ei saanud sellest pangast asja, nagu ka munitsipaalpoodide ketist, mille esimene lüli vaakus Lasnamäel enne kustumist tükk aega hinge. Riigis peab ka usku olema ning oma tuumikvalijate rõõmuks lasi Savisaar ehitada vene rahade eest Lasnamäe nõlvale uue Moskva Patriarhaadi kiriku kui kaugele nähtava maamärgi. Paraku ei ole sellega enam midagi peale hakata, nagu eelmise venestamise sümboli – Nevski Katedraaligagi Toompeal, sest need ju pühakojad – mis sellest, et eestlased näevad nende kuplite taga Kremli müüre.

Aastate jooksul on keskerakondlik Tallinna võim loonud linna- ja linnaosavalitsuste juurde oma meediamaailma, mis ilmselt ei ole nii lammutamatu ja «püha» kui võõra rahaga ehitatud kirik, kus aga erinevalt linnapoest või pangast on siiski olemas oma sisu. Kuid selle vormiks ei saa olla linna infokanali ehtimine pärisajakirjanduse sulgedega, kui inimesed ootavad omavalitsuselt eelkõige elementaarset kommunaal- ja sündmuste infot, mille edastamiseks on tänapäeval väga palju võimalusi.