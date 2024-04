VIDEO ⟩ Välis-Eesti ajalehe Vaba Eesti Sõna 75 aastat

Nädalaleht Vaba Eesti Sõna on olnud üks pagulusse põgenenud eestlasi ühendav ajaleht. Praegu on oluline ühele pildile kokku panna Eesti ühiskonna ja kultuuri 20. sajandi II poole mõlemad suunad – kodueestikultuur ja väliseestikultuur. Oluline on nädalalehe Vaba Eesti Sõna kantud vaba vaimsus Eesti pärandiga liita. Kuidas kandis paguluseestlus vaba ühiskonna mõtet ja vaimsust ajal, kui Eesti NSVs valitses võõra sovetivõimu surve ja tsensuur?

Reedel, 5. aprillil on võimalus Postimehe abil kuulata Vaba Eesti Sõna lugu, kuulata toimetajate ja autorite mõtteid. Arutame, mis on see, mida on kandnud vabas maailmas ilmunud Vaba Eesti Sõna, ja paguluseesti ajakirjandus üldisemalt. Liitkem ajalehe Vaba Eesti Sõna kantud vaba vaimsus Eesti pärandiga.