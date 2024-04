RAINER SAKS ⟩ Ukraina droonid ründasid Morozovski asulas võimsalt sõjaväelennuvälja

Lisaks arutles GUR esindaja Krimmi silla teemal, et sõjalise logistika mõttes ei oma see erilist tähendust, kuid on sümboolselt väga oluline Venemaa presidendi jaoks. Venemaa poliitiline süsteem aga püsib olulisel määral sümbolitel. Ukraina ilmsesti üritab kommunikatsiooniga võimendada Venemaa probleeme ning panna nende väejuhatus ning õhutõrje väga tugeva surve alla.