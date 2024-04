Miks on Holland rikas heaoluriik? Vastus on lihtne: põhjus on maagaas. Riigi põhjaosas, 600 000 elanikuga Groningeni provintsis asub maagaasiväli, mis on ühtlasi suurim Euroopas. Maagaasi ja provintsi keskuses asuva Groningeni ülikooli pärast on ka piirkond peamiselt tuntud. Paralleele võib tõmmata ka Ida-Virumaaga, kus põlevkivitööstus on hääbumas.