AK ⟩ Daniel Kahneman – eriomaselt vaheda mõtteilmaga õpetlane

Daniel Kahneman: «Miks minutiga, ühest lausest piisab: inimesed ei tee enamjaolt seda, mida nad väidavad või arvavad end tegevat – just selle ma kindlaks tegingi!»

Selline lugu liigub hiljuti lahkunud mehe kohta, kes on öelnud, et teda on lapsest saati lummanud inimesed ja nende köitvalt kummalised lood.