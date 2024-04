AJALUGU ⟩ Walter Schellenbergi memuaarid

Viimastel eluaastatel pani Schellenberg kirja üle 1000 lehekülge memuaare, mida Harpprecht toimetas ja ka täiendas arvukate vestluste põhjal. Tublisti lühendatud ja muudetud kujul ilmusid need mälestused sügisel 1953 ühes Müncheni ajakirjas, ent seal ei paljastatud memuaristi identiteeti. Siis jõudis mahukas, ent üsna korrastamata käsikiri Inglismaale. Kirjastus kutsus Harpprechti kohale ja viimane veendus nädalase tööga, et tegu on originaalmustandiga, mida tema täiendas 1951. aastal.