JUHTKIRI ⟩ Andmevarguse õppetunnid

Hirm klientide kaotamise ees on väga tugev majanduslik motivaator, kuid Eesti puhul vähendab seda meie turu väiksus ja sellest tulenev konkurentsi piiratus. Kui klientidel ei olegi eriti kuhugi minna, siis see ei tööta.

Me võime panna lootused ka valuuta omanike ehk inimeste peale, et nad enne kolm korda mõtleksid, kui oma andmeid loovutavad. Ainult et – mismoodi me loodame inimesi selles veenda, kui me ei suuda neid hoiatada massiliste küberpettuste eest?

Euroopa Liitu koos tema bürokraatiaga on mugav kritiseerida, kuid vähemalt teab nüüd iga veebikasutaja, et ettevõtted kasutavad nende andmeid ja soovi korral saab sellest keelduda. Samuti on Euroopa Kohus leidnud, et kui inimesel tekib andmelekke tõttu kartus, et tema andmeid võidakse tulevikus kuritarvitada, võib see anda aluse moraalse kahju nõude esitamiseks.

Järjekordne küberkurjategijate töövõit on meile meeldetuletuseks, et ainult Euroopa peale lootmisest ei piisa. Me peame ise rohkem pingutama, sest küberkurjategijad kahjuks ei oota.