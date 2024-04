Juku-Kalle Raid ⟩ Tulgem mõistusele! Vene-nimeliste asutuste ümbernimetamine ei ole «tühistamine»

Terrorit toetavad organisatsioonid tuleb lõpetada

Me tahame lõpuks ometi lihtsalt veneluse eelistatud seisuse ära lõpetada, milleks oleks juba ammu aeg olnud. Ka eestikeelne õpe kuulub selle täiesti normaalse arengu juurde. Venemaal ei lasta omas keeles õppida kasvõi fakultatiivses vormis pea ühelgi vähemusrahvusel, võtame näiteks oma põlistel maadel elavad soome-ugri rahvad. Isegi lisaainena võimaldatakse heal juhul üht oma keele tundi nädalas. Ning kuulata sel juhul küünilist kiunumist, et venelastele tehakse Eestis liiga, on lihtsalt absurdne. Meil on riigikeel. MOTT.