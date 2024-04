MARIS SILD ⟩ ​Tasuta ühistransport tallinlastele säilib ja liinivõrk kaasajastatakse

Ühistranspordi roll on ajas teisenenud ja nõnda on muutunud ka sellele pandud ootused ja nõudmised. Kui veel üheksakümnendatel levis suhtumine, et bussid, trollid ja trammid on mõeldud liikumiseks neile, kes endale isiklikku autot lubada ei saa, siis praegu käsitleme ühistransporti kui olulist osa linna infrastruktuurist ja siinse elukvaliteedi taseme mõjutajat, mis peab olema kõigile tasuta kättesaadav.