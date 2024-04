Järgmisest aastast on tervisekassa eelarve umbes 150 miljoni euro suuruses kasvavas puudujäägis, sest varem eraldatud lisaraha lõpeb. Inimeste ootustele vastava abi võimaldamiseks on meil vaja teha otsused tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Ühe iseseisva riigi alustalaks on terve, elujõuline, haritud ja ühiskondlikult kaasatud rahvas. Me oleme aastakümnete jooksul teinud meeletu arenguhüppe, saades riigiks, mille eeskuju järgivad või vähemalt on jälgima asunud mitmed meiega taasiseseisvumise järel samalt stardipakult alustanud riigid, aga teisedki.