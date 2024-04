RAINER SAKS ⟩ Uus relv valmis! Ukraina löögiulatusest ei pääse enam ükski Vene sõjafirma

Venemaa välisministeeriumi kõneisik teatas tõsise näoga, et Prantsusmaa kavatseb lähima kuu jooksul viia Ukrainasse 1500 sõdurit. Kuna antud teema on põhjustanud Ukraina toetajate hulgas erinevaid hinnanguid, lööb Venemaa kaasa infovoo kujundamisel. Taolise absurdse avalduse lootus on pigem kutsuda esile paanikahooge Lääne meedias ning seda kaudu tekitada paanikat Euroopa riikide poliitikute hulgas.

Vastupidises suunas mõjutustegevuseks võib pidada president Zelenskõi avaldust, et Venemaa on 1. juuniks valmis mobiliseerima täiendavad 300 000 sõdurit. Ukraina president ei väida otse, et mobilisatsioon sel ajal täpselt toimub, aga et Venemaa loob selle läbiviimiseks eeldusi.