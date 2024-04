Kuid koos kõrbetolmuga korraks Eestisse saabunud soojus äratas metsa all ka erksamaid värvilaike. Sinililled, mis olid seni vaid päikesepoolsetel metsaservadel arglikult silmi vidutanud, lõid need nüüd pärani lahti ka lepikutes. Kohati seltsib sinililledega erkpunane harilik karikseen. Nii nagu sinilillede õiepungad, on ka karikseente viljakehad arenenud salamisi, kuid kindlalt kogu talve jooksul juba hilissügisest saadik.