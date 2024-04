Varasemate kohanimede seas on sub monte ehk «mäe all». See käis Toompea idaküljest allapoole jääva ala kohta. Pole täpselt teada, millal platsikesele Dunkri ja Rataskaevu tänava liitumiskohta rajati rataskaev, mis tingis ka nimetuse rader strate ehk «rattatänav», ent aastal 1325 on see kirja pandud.