JUHTKIRI ⟩ NATO vajalikkus

Valearvestuse tegi ka praegune Vene režiimi juht Vladimir Putin, kui otsustas rünnata Ukrainat 2014. ja 2022. aastal. NATO tõi oma idatiivale eelpaigutatud väed ja alliansiga otsustasid ühineda ka Soome ja Rootsi. Kõik see on suurendanud ka Eesti julgeolekut. On ju meie 1939. ja 1940. aasta kogemus see, et me ei tohi kunagi üksi jääda, ning sestap annab maailma võimsaima sõjalise alliansi liikmesus meile kindlustunde.