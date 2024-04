Marek Strandberg ⟩ Kari kliima kallal – mõnd neandertallast oleks ehk vaja?

Täna püütakse Euroopa Liidus kliimaprobleeme uue tööstusrevolutsiooni esile kutsumisega lahendada. See tekitab kõhedust ja kõhklusi. Kuidas ikka saab roheliseks nimetada asju, millel sellega mingit teaduslikku ega loogilistki seost pole. Võtame paljuräägitud metsateema. Euroopa Keskkonnaagentuuri hinnangul suudavad siinsed metsad siduda vaid kümme protsenti sellest CO 2 hulgast, mida siin tekitatakse. Seda on ligikaudu üheksa tonni igas sekundis. Kust tuleb see puude kasutamise mõte kõikvõimalike kemikaalide ja toidugi tootmiseks, kui me siin kohapeal oleme juba n-ö looduse ees võlas?