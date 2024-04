OTT LUMI ⟩ Euroopat ootab paremäärmuslaste triumf. Mida tähendab see Eestile?

Ilmselt on selleks senisest veelgi kaalukam sisepoliitiline rõhuasetus nii Euroopas kui ka Eestis. Euroopa tasandil on oluline mängumuutja paremradikaalide oluline tugevnemine. Parteipoliitiliselt toimub see kõik eeskätt vasaktsentristide ja roheliste arvelt. ECFRi jaanuaris avaldatud uuring prognoosis, et Euroopa-vastased populistid võidavad valimised tõenäoliselt üheksas liikmesriigis (Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Ungari, Itaalia, Madalmaad, Poola ja Slovakkia) ning tulevad teiseks või kolmandaks veel üheksas riigis (Bulgaaria, Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Portugal, Rumeenia, Hispaania ja Rootsi).