Viimase nädala jooksul on jälle kuulda murenoote. Eelmise aasta lõpus Poola peaministriks valitud Donald Tuski pikk intervjuu andis põhjust sarnaseks mureks. Vastates tihti erinevate riikide meediakanalite päringutele, on ka nende esimene ja tegelikult peamine küsimus, kas me Eestis kardame Venemaa kallaletungi.