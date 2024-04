Tiina Tambaum ⟩ Alla 55 keelatud

Käisin Kanadas vaatamas sellist tüüpi küla, mida poliitikud on eeskujuks seadnud, arvamusajakirjanikud kiitnud ja teadlased mudelina kirjeldanud. See on alla-55-aastat-keelatud küla, kus elukeskkond ja -korraldus on timmitud vastama vanemaealiste vajadustele. Kas küla, kus ei ela noori, on elu teise poole idüll, arutleb Haapsalu kolledži sotsiaalgerontoloogia lektor Tiina Tambaum.