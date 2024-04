MATTIAS JÕESAAR ⟩ Euroopa valimistel võidutsevad tõenäoliselt suured ja vanad

Teade julgeolekueksperdi Rainer Saksa kandideerimisest Parempoolsete ridades Euroopa Parlamendi valimistel tekitas poliitikahuviliste omavahelistes vestlustes üksjagu elevust. Eestis on ikka kombeks mängida mõttega, et Brüsselisse tuleks saata keegi pädev välispoliitika ekspert, justkui lähetaks rahvas välismaale oma diplomaate, kes esindavad Eesti Vabariiki, mitte konkreetset maailmavaadet.

Rainer Saksa kandideerimisest tekkinud elevusel on ka põhjust. Välisministeeriumi ja välisluureameti endine tippametnik Saks on viimasel kahel aastal olnud Eesti meediamaastikul üks enim kajastatud inimesi. Ülimalt aktiivse sõjakommentaatorina on ta viimastel aastatel saanud tõenäoliselt rohkem meediakajastust kui suurem osa Eesti valitsuse liikmeid. Rainer Saksa kommentaarid Ukraina sõja kohta on asjalikud ning tema ekspertiisi usaldatakse – selle tunnustuseks valiti ta sel aastal Postimehe aasta arvamusliidriks.