JUHTKIRI ⟩ Rohehulluse vastu

Postimees kirjutab, kuidas kliimaministeeriumis ette valmistatav kliimaseadus kubiseb mingitest kentsakatest ettepanekutest, olgu selleks näiteks kava piirata kasutatud autode sissevedu, taristumaks või keeld üürida välja vähe renoveeritud kortereid. Kuigi kliimaseadus pole veel tugevalt esil, näitab Postimehe analüüs, et sel on vähe pistmist reaalse turumajanduse ja sealt edasi kapitalismiga.

Poliitiliselt pole see riskantne mitte üksnes Reformierakonnale, mis teatavasti loodi just 1994. aastal liberaalse turumajanduse edendamiseks ja igasuguste regulatsioonide vältimiseks. Nüüd paistab ring olevat täis saanud, kui arvestada, et kliimaministeeriumi juhib reformierakondlane Kristen Michal. Eestis muidugi on erakondi, kelle arvates peavadki maailma juhtima igasugused regulatsioonid ja turumajanduslikud vabadused on vaid illusioon.

Kuid rohepöörde forsseerimine reaalsusest kaugenevate ettepanekutega on riskantne ka Eesti suhtele Euroopa Liiduga. Teatavasti seostavad inimesed rohepööret just Euroopa Liiduga ja kui seal algatatud rohepoliitikale siin veel hagu alla panna, ei soovi inimesed enam Euroopa Liitu kuuluda. Ometi möödub sel kevadel 20 aastat Eesti saamisest Euroopa Liitu ja me oleme selle ajaga saanud Euroopa Liidu liikmesusest tohutult kasu. Tegelikkusest irduvad ettepanekud viivad ka irdumiseni Euroopa Liidust.

Kliimaministeerium ei tohi muutuda bürokraatiaks iseeneses, kus ametnikud teevad ettepanekuid ja koostavad seaduseelnõusid vaid selle tõttu, et õigustada oma olemasolu.