ANNELY ALLIK ⟩ Tõenduspõhine info parandab ühiskonda. Meil on mõneski kohas kõvasti arenguruumi

Üks hea asi, mis koroonaajast meiega kaasa tuli on see, et teadlastest said palju suuremal määral kõneisikud ja arvamusliidrid, kellest nii mõnigi on tänaseks edasi liikunud poliitikasse, kirjutab Annely Allik, Eesti Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonnajuhataja.