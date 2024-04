ERKKI KOORT ⟩ Venemaa Musta mere laevastik on meresõja kaotanud ning pandi luku taha

Kõige peamine järeldus on see, et Venemaa läks oma heitest selili ning kaotas liigse enesekindluse ning valede juhtimisotsuste tõttu peaaegu kogu laevastiku. Vähemasti on see suhteliselt võitlusvõimetu. Ukraina oli aga edukas, sest ei saanud sõdida Venemaa kombel.