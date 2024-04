IVERSON NG ⟩ Hiina taob trummi Aasia rahvusvahelise finantskeskuse pärast

Kuna Hongkongi demokraatlik opositsioon on kas vangistatud või eksiilis või on tal valimistel kandideerimine keelatud, siis saab Hiina Rahvavabariik (HRV) linna tavaõiguse süsteemi ära kasutada oma sõjalise jõu kasvatamiseks Taiwani vastu. Vähem kui neli aastat pärast seda, kui Hiina surus lähenemise «Üks riik, kaks süsteemi» raames tegutsevale autonoomsele piirkonnale peale riikliku julgeoleku seaduse, andis Peking Hongkongi valitsusele ülesande jõustada riigisisesed julgeolekut puudutavad õigusaktid, et laiendada oma jurisdiktsiooni erihalduspiirkonna üle.

Hongkongi uusimad riigisisesed julgeolekut käsitlevad õigusaktid ei ole mitte ainult märk sellest, et HRV peab oma finants- ja majandusjulgeolekut Hongkongi vaba turu säilitamisest tähtsamaks, vaid viitavad ka sellele, et HRV võtab kasutusele ennetavaid meetmeid, et minimeerida rahvusvaheliste sanktsioonide mõju hetkeks, mil HRV on valmis Taiwanit ründama.