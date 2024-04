AIMAR ALTOSAAR ⟩ Roosast udust ja udupeenest vingerdamisest

Täpselt samamoodi ei pruugi näha oma lugu ja identiteeti naaberrahvad, isegi soomlased mitte, kellele saame olla tänulikud väga paljude asjade eest, kuid kes võivad meile teinekord ka valusalt nähvata. Tuntud on mõnede soome ajaloolaste käsitlused Eesti ajaloost, kus pannakse süü meie iseseisvuse kaotamise eest meie riigijuhtidele ning vanema vennana manitsetakse, et me liiga tormakalt selles Venemaad ei süüdistaks. Tõsi küll, peale täiemahulise sõja algust Ukrainas on roosa udu Venemaa ümbert ka põhjanaabrite silmis hajumas ning oleme nüüd hõimurahvaga koos NATOs.

Ikkagi on aga imelik lugeda selliseid mõtteid, mida hiljuti jagas Iltalehtile (19.03.24) antud intervjuus Soome ekspresident Tarja Halonen oma raamatu «Pärandi jagamine» («Perinnönjako») ilmumise puhul. Tema meelest oli kohatu kunagise kaitseministri Jyri Häkämiesi 2007. aastal Ameerikas öeldu, et kolm peamist ohtu Soomele on Venemaa, Venemaa, Venemaa. See aga Haloneni arvates kuidagi ei sobi, sest «meie ei ole mingisugused baltid, kes kerjavad kogu aeg abi». Soome ekspresident rõhutab ka, et kuna Soome kuulub vaimselt Põhjamaade hulka, siis temale on olnud häiriv Vene-ohu pidev esiletõstmine Eesti, Läti ja Leedu poolt.