KANNI KALLASTU ⟩ Eestlane raiskab uskumatus koguses toitu - nagu viskaks kõik Tartu autod korraga prügimäele

Söömiskõlbuliku toidu kogused, mida igal aastal prügikasti viskame, kõnelevad meie tarbimisharjumuste varjatud tagajärgedest. Kuigi võime arvata end olevat keskkonnasõbralikud tarbijad, kipuvad meie tegelikud harjumused sageli erinema meie ideaalidest ning me ei pruugi isegi teadlikud olla, kui palju toitu me tegelikult raiskame.

Eestis tekib ligikaudu 167 000 tonni toidujäätmeid aastas, millest umbes poole ehk 84 000 tonni moodustab söömiskõlbulik toit, mis paraku jõuab prügikasti. See on sama, nagu visataks korraga minema terve Tartu linna täis autosid. Ligi pool sellest kogusest tekib kodumajapidamistes, mis näitab, et meie igapäevased ostuotsused, toiduainete kasutamise ja säilitamise viisid ning toiduvalmistamine kodus ei kanna endas säästlikke ja jätkusuutlikke väärtusi.