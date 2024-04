MIHKEL KUNNUS ⟩ Mitte Robin Hood, vaid tagalamaks

Regionaalminister Madis Kallase (SDE) ideid liigutada raha rikkamatelt omavalitsustelt vaesematele on hakatud muigamisi siduma Robin Hoodi nimega. Täielik tobedus oleks hakata siin ajalooteadusliku tähenärimisega kultuuriklišee adekvaatsuse üle tähte närima, kuid juhtumisi on tabavust rohkemgi. Hiliskeskajal, kust legend õilsast röövlist pärineb, ei olnud riik mingi napp ärikeskkond ja toimiva konkurentsi tagaja, saati mingi sotsialistlik kanaema, küll aga pidi muretsema sama asja pärast, mis meil ka praegu, XXI sajandi Euroopas, teravalt aktuaalne – röövvallutajate ja barbarite sissetung. (Võib-olla peakski kehtestama Ida-barbarite naabruse või tsivilisatsiooni idapiiril olemise maksu? See oleks korraga mõistetav, vajalik ja ühtlasi hea välispoliitiline sõnum maailmale.)

Riigikaitse puhul saadakse hästi aru, et see on majanduslikus mõttes puhas kulu. Raha ei maksta, et midagi head saada, olgu saiake, tööstusrobot või maantee, vaid selleks, et midagi halba ära hoida. Lihtsalt kiristad hambaid ja maksad, sest muidu on veel hullem.