Vladimir Putin kirjutas alla käskkirja, millega kuulutati välja uute ajateenijate kutsumine teenistusse. Tegemist on kevadise kutsealuste värbamisega (teine partii võetakse teenistusse sügisel), mille ülempiiriks seati 150 000 meest. Kuigi on sõjaaeg ning ajateenistusse üritatakse võtta maksimaalselt palju kutsealuseid, et suurendada sõjalise väljaõppe saanud kodanike hulka, on tegemist siiski ülempiiriga. Tavaliselt värvatakse teenistuse umbes 120 000 meest.