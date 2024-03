REIN MUNTER ⟩ Oleme aastal 2024 jõudnud Nikita Hruštšovi unistuse täitumiseni

Hea uudis on, et tervisele ohtlike kemikaalide tootmismaht on langustrendis ning jõudis 190 miljoni tonniga miinimumini 2022. aastal. Tootmise maksimum 241 miljoni tonniga oli 2007. aastal. Halb iroonia on aga selles, et plastide tootmine maailmas saavutas 400 miljoni tonniga 2022. aastal hoopis maksimumi. Siinjuures on oluline meeles pidada, et plastide tootmine kasutab plastifikaatoritena mitmeid kemikaale (tuntumad on tsitraadid, bensoaadid, ortoftalaadid tereftalaadid jt).