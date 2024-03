Lennart Meri: «Ma olen üks väheseid Euroopa presidente, kes on võinud ühe pilguga näha poolt oma rahvast» (Avasõna Europa Musicale kontserdil Münchenis 31.10.1993).

Ametliku riigipea rolli kõrval on ehk tähtsamgi või vähemalt niisama tähtis üks teine valdkond, kus Lennart Meri on kahtlemata olnud ja on siiani eesti rahva eesotsas, kirjutab Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho.