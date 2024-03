Johannes-Emmanuel Allas ⟩ Tallinna noored ei näe põhjust muuta ühistransporti tasuliseks

Tasuta ühistransport on niivõrd meie ellu juurdunud, et keegi isegi ei teadvusta, et see võiks kunagi muutuda tasuliseks. Samas väidetakse, et uue koalitsiooniga Tallinnas see on võimalik. Ühistranspordi tasuliseks muutmine mõjutab kõiki Tallinna linna elanikke, kuid eeskätt meie Tallinna noori. Statistikaameti andmetel (2023) elab Tallinnas pea 60 000 noort vanuses 10–24 aastat, kes kasutavad ühistransporti kasvõi kooli sõitmiseks. Muutes selle tasuliseks, on raske ette kujutada, kust noored hakkavad leidma täiendavat ressurssi bussipiletite ostmiseks.