Viktor Jerofejev ⟩ Navalnõi ja Putin – Venemaa kaks poolust

Ossip Mandelštami 1933. aasta jaanuaris Stalinist kirjutatud luuletuses on rida: «Ülim rõõm on, kui ohver suri» (tõlkinud Märt Väljataga). Mandelštam hävitati selle luuletuse eest Gulagis. Aga selle enesetapupoeemi teemaks on opositsiooniga arveteklaarimisest peaaegu erootilist naudingut saava Stalini meelas sadism. Kas Putini repressioonides ja eriti kättemaksus Aleksei Navalnõile võib leida sedasama «ülimat rõõmu»? See arveteklaarimine meenutab aegluubis filmi, kus igat sammu vaenlase lõpliku hävitamise poole vaimustunult ja üksipulgi uuritakse.