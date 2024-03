Keskerakonna mõjujõu lahjenemisest suure pereheitmise tulemusena on juba palju kirjutatud. Raske on sellele vastu vaielda, sest lihtsale küsimusele, mis sõltub Keskerakonnast Eesti suures poliitikas täna, saame pärast teisipäevast võimuvahetust pealinnas vastuseks mõtliku vaikuse.

Ometi terendab Keskerakonnale ka valguskiir. Nimelt hakkab pealinna uus võimuliit olema tõeline vikerkaarekoalitsioon, või nagu ajaloos neid varemgi on kutsutud – «seitsme päkapiku koalitsioon». Koosneb see ju lausa neljast maailmavaateliselt üsna eriilmelisest parteist ning lisaks pragmaatilistel kaalutlustel paati vahetanud Keskerakonna (ja võib-olla isegi EKRE) ülejooksikutest. Sellistesse võimuliitudesse on juba sisse kodeeritud mitu olemuslikku probleemi.