JUHTKIRI ⟩ Me ei olegi üksi

Eesti lapsed, kes sündisid 29. märtsil 2004, said just 20-aastaseks. Nad on kogu oma elu elanud NATO riigis. Nad on näinud ainult NATO lennukeid lendamas meie taevas ja neis ei tekita erilist tundepuhangut, kui Andres Kuusk järjekordset vabariigi aastapäeva paraadi kommenteerides ütleb: «Kuulake vabaduse häält!». Ta on seda teinud juba 20 korda.