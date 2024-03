JÜRI TOOMEPUU ⟩ Netanyahu on kimbatuses sõja lõpetamisega

Iisraeli suurim liitlane USA senatis, juudi soost senati enamuspartei juht Chuck Schumer, ütles oma kõnes 14. märtsil, et Netanyahu on kaotanud oma tee ja nõudis tema asendamiseks ennetähtaegseid valimisi. Kuigi see vallandas ägeda kriitikalaine niihästi Iisraelis kui ka Ameerikas, hindas see õieti olukorda pärast viis kuud kestnud Hamasi-Iisraeli sõda, kirjutab Jüri Toomepuu, endine poliitik ja sõjaväelane.