NÄDALA NÄGU ⟩ Tema on see, kes teeb Tallinna linnapea

Kui Jevgeni Ossinovski (SDE) tahab, saab temast järgmine Tallinna linnapea. Avalikult pole ta seda küll välja öelnud, et ta selle kohale pretendeeriks. Aga isegi kui ta peaks otsustama teisiti, saab siiski öelda, et just tema oli võtmeisik, et lõppes ligi 20 aastat kestnud Keskerakonna valitsemine Tallinnas. Mõned aastad tagasi oli Ossinovskil muu seas oluline roll selles, et riigi tasandil lõppes Reformierakonna valitsemine, mis tundus tollal ju ka nii kindel ja igavene. Kahest kaks.