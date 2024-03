ANDRES HEINAPUU ⟩ EW ja ENSV ajal kaitsti Maardu hiiemetsa, aga nüüd?

Ka Rebala muinsuskaitseala moodustamisel 1987. aastal – veel nõukogude ajal – jäi suurem osa Maardu hiiemetsast kaitseala piiride sisse. Kõik eeldasid, et paiga kaitse oli tagatud. Ometi avastasid kohalikud 2011. aastal, et Eesti Vabariik on murdnud oma lubadust kaitsta Maardu hiiemetsa.