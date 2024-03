ERKKI BAHOVSKI ⟩ Ukraina sõda kuulub ainuomaselt 21. sajandisse

Briti ajaleht The Financial Times kirjutas 22. märtsil, et USA survestab Ukrainat hoiduma ründamast Vene naftatöötlemistehaseid. Lehe järgi on Joe Bideni administratsioon mures, sest Vene naftataristu kahjustamine nõrgendab Vene naftaeksporti ja viib seega maailmas üles kütuse hinnad. Kütuse hinna kasv enne USA presidendivalimisi pole hea Bideni tagasivalimiskampaaniale.

Kui Financial Timesi artiklit võis pidada sõjaudus üheks paljudest spekulatsioonidest, siis neli päeva hiljem kinnitas USA välisministeerium Financial Timesi artiklis öeldut. Vastates pressikonverentsil küsimusele USA hoiatuse kohta ukrainlastele ütles välisministeeriumi kõneisik Matthew Miller: «…see on olnud alati meie positsioon alates sõja puhkemisest, et me ei julgusta ega toeta Ukraina löökide andmisel väljapoole oma territooriumi».