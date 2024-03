Ühelt poolt tundub, et kellegi surmast ülestõusmine on sama võimatu nagu see, et luik on must. Aga just sellest, et 1697. aastal avastati Austraaliast enneolematu musta värvi luik, on hakatud tänapäeva teadusfilosoofias nimetama «mustaks luigeks» olulise mõjuga sündmusi, mida on peetud võimatuks, ent mis siiski on osutunud võimalikuks.