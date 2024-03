INGRID SEMBACH-HÕBEMÄGI ⟩ Roheline rist pealinna südames on kui Eesti mälu monument

Täpselt nii on läinud Tallinna kesklinnas oleva Rävala puiestee ja sellega ristuva Estonia haljakuga. Ometi tasub selle haljasala saamisloosse süveneda – see räägib meile palju enamast, kui esmapilgul paistab. Siin põimuvad üksikisiku ja Eesti ajaloo traagika, sest selle haljasala lugu sai alguse just pärast 1944. aasta jõhkrat märtsipommitamist.