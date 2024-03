Jakob Kübarsepp ⟩ Vähem jäätmeid, rohkem väärtust

Selle teadmisega võeti Euroopa rohelise kokkuleppe põhielemendina vastu ringmajanduse tegevuskava (uuendatud 2020), mille eesmärk on tõhus ressursikasutus liikumisel puhta ringmajanduse suunas. Seejuures on prioriteetsed strateegiad jäätmete vältimine ja ringlusse võetud materjalide taaskasutamine uutes toodetes. Tegevuskava näeb ette ülemineku taastava majanduskasvu mudelile, mis suunab pingutama selle nimel, et ressursitarbimine meie planeedi võimalusi ei ületaks. Inimeste ja ettevõtete jaoks pakub puhtale ringmajandusele üleminek tooteid, mis kestavad kauem, on mõeldud korduvkasutuseks või materjalide ringlussevõtuks. Säästvad tooted peavad muutuma normiks – seda eelkõige ressursimahukate ja suure korduvkasutuse või ringlussevõtu potentsiaaliga toodete puhul, näiteks elektroonika, sõidukid ja akud, pakendid, plast- ja tekstiilitooted, ehitus ja hooned ning toit.