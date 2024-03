RAINER SAKS ⟩ Venemaa õhutõrje tegi Krimmis saatusliku vea

Vene armee rünnakud rindel on viimase kahe nädala vältel mõnevõrra aktiivsust kaotanud ning igapäevaselt viiakse läbi umbes 30-40% vähem rünnakuid kui veebruaris ja märtsi alguses. Ka Vene armee kaotused on seetõttu veidi kahanenud ning viimastel nädalatel on need jäänud enamasti 800 ja 900 rivist välja langenud vahele päevas. Ka soomustehnika kaotused on umbes kolmandiku võrra väiksemad kui veebruaris.