LOODUSFOTO ⟩ Hallpea-rähn paneb linnutundmise proovile

Vaatlus tekitab tavaliselt elevust – nägija on tihtilugu surmkindel, et tegemist on roherähniga, ning lööb sotsiaalmeedias südilt lahinguid kõigiga, kes talle vastu vaidlevad. Need kaks rähni ongi teineteisega väga sarnased. Kõige otsustavam erinevus kahe liigi vahel on meie mail see, et roherähn on Eestist viimaste aastakümnete jooksul praktiliselt kadunud.