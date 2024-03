AK KIRJANDUSKOOL ⟩ Bernard Kangro viimane raamat

Ehkki Kangro juhitud Eesti Kirjanike Kooperatiivi kirjastus tollal veel tegutses, korraldas raamatu trükkimise Eestis Pekka Erelt, kes parasjagu oli Lundi ülikooli stipendiaat ja Kangroga tihedalt suhtles. Kaanekujunduse ja illustratsioonid tegi raamatule Malmös elanud kunstnik Olev Mikiver (1922–1994) ning kirjastuseks on märgitud Kuldvillak. See on viibe arbujate aega, mil Ott Kangilaski joonistatud laeva ja oinast kujutava embleemiga sõpruskondlikult kirjastuselt ilmus 1936. aastal vaid kaks raamatut: kaasarbuja August Sanga esikteos «Üks noormees otsib õnne» ja Juhan Sinimäe sonetikogu «Isamaa».