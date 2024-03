MONIKA HAUKANÕMM ⟩ Meie tegelikud suhted sotsidega ehk keskerakondlikust toiduahelast

Üks läbivalt kõlav mõiste keskerakondliku linnavõimu kukutamiseks on olnud «keskerakondlik toiduahel.» Uue võimuliidu eestkõneleja Pärtel-Peeter Pere on pidanud meedias viimastel päevadel sütitavaid kõnesid sellest, kuidas see müstiline ahel tuleb lammutada.