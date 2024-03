Sel teisipäeva hommikul toimus Tallinna volikogus ajalooline umbusaldushääletus, kus õnnestus maha võtta Keskerakonna linnavalitsus. Me oleme kõik seda päeva kaua oodanud, mistõttu on mõistetav, miks austatud tulevased võimalikud koostööpartnerid nõnda kärsitult soovivad uut võimuliitu kokku panna. Ent nüüd on just see hetk, kus tuleks korralikult sisse-välja hingata ja tõsiselt arutada, kuidas oleks seda kõige mõistlikum teha ja millistest väärtustest lähtuda.