JONNA PECHTER ⟩ Loeb talent, mitte sugu. Naisi nagu tahetakse suruda ametitesse, kuhu nad ise ei soovigi

Mainimata on jäetud väga palju võimekaid ja mõjukaid naistippjuhte: Swedbanki juhatuse liikmetest on pooled naised (Annemari Õunpuu, Jelena Raid, Anna Kõuts ja Ede Raagmets), Swedbank Liisingu juhtkonda kuuluvad Maivi Hanson, Kairi Toomsalu ja Heli Silluta, Swedbank Investeerimisfondide juhatuses on Age Petter. SEB Panga juhatusse kuuluvad Monika Kallas ja Eve Kümnik. Luminor Bank juhatuse liikmed on Mari Mõis ja Kerli Vares. LHV Panga juhatusse kuulub lisaks Kadri Kiiselile ka Annika Goroško, LHV Varahalduses on Eve Sirel ja LHV Finance’it juhib Heidy Kütt. Kõik need naised on täna juhid seetõttu, et nad on soovinud juhtida ja nad on selles väga head, parimad kandidaadid oma rolli. Selguse mõttes - ka mina juhin ühe panga, Bigbanki Eesti äri.