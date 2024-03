MARI-LIIS UMMIK ⟩ Kuhu liiguvad ohtlikud jäätmed, mis Iru jäätmepõletusse ei sobi?

Selleks, et saaksime ringlussevõtuga tegeleda, peaksid tooted olema ringlussevõetavad. See tähendab muuhulgas ka seda, et tooted ei tohi sisaldada aineid, mida on keelatud turule lasta. Maailmas ringleb miljoneid kemikaale, mida lisatakse, et tooted vastaksid teatud tingimustele – oleksid tulekindlad, vett ja mustust hülgavad, UV-kindlad jne.